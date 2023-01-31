В Польше рассказали, ведут ли переговоры по поставкам F-16 для Украины

В Минобороне Польши прокомментировали активные обсуждения в сети относительно передачи истребителей Украине

Польша на данный момент не проводит никаких переговоров относительно темы поставок Украине истребителей F-16, которые есть у нее на вооружении.

Данное заявление сделал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает местное издание Niezalezna.PL.

Отмечается, что активные обсуждения этой темы в сети проводят оппозиционных политиков, считающие, что якобы Польша может рассматривать возможность передачи Украине истребителей F-16 вместо МиГ-29.

Начал эти обсуждения депутат Павел Крутул, который является членом комиссии Сейма по вопросам обороны. Он считает, что возможные поставки страны таких истребителей станет угрозой "разоружения Польши". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Если Минобороны передаст Украине польские истребители F-16 вместо российских МИГ-29, это означает, что мы разоружаемся!!!" — отметил Крутул.

В комментариях под постом заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич коротко ответил депутату на его опасения одной лишь фразой: "Нет темы передачи польских F-16".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша заявляла о готовности передать Украине истребители F-16, однако произойти это может только в координации в НАТО.