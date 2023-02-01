Укр

"Делаю это с удовольствием": глава правящей партии Польши сделал крупное пожертвование на ВСУ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Ярослав Качинский
Ярослав Качинский

Польские чиновники решили необычным способом решить длительный судебный спор

Глава руководящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качинский пожертвовал 50 тысяч злотых (около 420 тысяч гривен) на нужды ВСУ, для того чтобы завершить длительное судебное разбирательство с бывшим главой МИД страны Радославом Сикорским.

Информацию об этом обнародовал его адвокат Криштоф Соболевски в соцсети Twitter, который также обнародовал скриншот платежки.

Качинский отметил, что Украина борется не только за свою свободу и независимость, но и за безопасность Польши, а потому такой шаг его страна будет поддерживать.

"Поскольку платеж на фонд поддержки Вооруженных Сил Украины закрывает мой спор с Радославом Сикорским, я делаю это с удовольствием", — говорится в его заявлении.

В свою очередь Сикорский отметил, что ВСУ стоят на защите всей Европы и согласился закрыть спор с Качинским.

Спор двух чиновников тянется с 2016 года, когда Качинский во время одного из интервью оценил причины Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погибло все тогдашнее руководство Польши, и назвал Сикорского "дипломатическим предателем".

После многолетнего судебного разбирательства суд постановил обязать Качинского оплатить 708 тысяч злотых (около 6 млн грн) на публикацию извинений в СМИ. Глава правящей партии Польши тогда сообщил, что таких денег у него нет.

В свою очередь Сикорский пообещал отказаться от претензий, если тот пожертвует 50 тысяч злотых на ВСУ.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне получил в наследство 1 миллион долларов, но решил передать все деньги на нужды армии.

Теги:
#Польша #Радослав Сикорский #Ярослав Качиньский #ВСУ