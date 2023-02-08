В Сенате Франции призывают НАТО обеспечить Украину авиацией для скорейшей победы в войне

Президента Франции также призывают принять решение о поставках Украине танков Leclerc

В целях недопущения затягивания войны России против Украины, для обеспечения возможности Вооруженных Сил Украины выйти на суверенные границы 1991 года, необходимо увеличить финансовую и военно-техническую поддержку Украины — Франции необходимо принять решение о поставках танков LeClerc, а НАТО должно обеспечить Украину авиацией.

Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне и международным отношениями Гийом Гонтар.

"Российская война, которая уже унесла сотни тысяч жизней, в том числе множество украинских мирных жителей, продолжается. Россия была квалифицирована Европейским парламентом как государство, поддерживающее терроризм и она понесет ответственность за свои преступления. Мы, экологическая группа в французском Сенате, призываем к принятию этой резолюции об усилении поддержки Украины, чтобы не затягивать эту смертоносную войну. Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года. Мы понимаем страх перед эскалацией этой войны, но, к сожалению, альтернативы нет: мы должны усилить нашу военную и финансовую поддержку Украине", — заявил сенатор.

"Либо мы предоставляем Украине больше современного технологического вооружения, либо война превратится в окопную, где погибнет множество солдат. Мы должны учитывать, что Россия имеет преимущество в человеческом ресурсе, если война затянется на несколько лет", — отметил он.

"Поэтому, мы просим президента Франции принять политически важное решение о поставках Украине наших танков Leclerc. Также, отныне стоит вопрос предоставления Украине авиации. Видя разумный подход украинского Генерального штаба, я считаю, что коллективно мы можем обеспечить Украину авиацией исключительно для защиты собственной территории. Мы призываем наших партнеров по НАТО начать дискуссии в этом направлении", — подытожил Гийом Гонтар.

Напомним, накануне стало известно, что Премьер-Министр Великобритании Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского объявит о решении предоставить Украине более дальнобойное вооружение и начать подготовку украинских пилотов.