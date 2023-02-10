"Кто помогает Украине, тот работает на мир": в Италии прокомментировали возможность передачи самолетов для ВСУ

Рим продолжит оказывать ВСУ поддержку оружием и техникой

Руководство Италии не считает, что поставки оружия Украине ведут к эскалации войны и готово рассмотреть вопрос о передаче боевой авиации.

Как сообщила премьер страны Джорджия Мелони во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС, позиция Рима в этом плане предельно понятна и последовательна.

"Италия полностью привержена делу финансовой, военной и гуманитарной помощи", — сказала она, добавив, что говорила об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности Мелони отметила, что в ближайшие дни ее страна вместе с Францией окончательно объявят о передаче новейших систем ПВО SAMP/T.

Что касается поставок самолетов, то в случае, если международное сообщество будет проявлять больше активности в этом вопросе, Италия "выполнит свою часть на 100%"

"Я абсолютно не согласна с тем, что военная помощь ведет к эскалации войны. Кто помогает Украине, тот работает на мир", — добавила Мелони.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон накануне тоже не стал исключать возможности передачи самолетов Украине, однако он убежден, что в настоящее время ВСУ нужна другая техника.