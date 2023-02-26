Передачу боевой авиации Киеву готовит еще одна европейская страна – СМИ

С вертолетов, которые уже были сняты с военного учета страны, сейчас снимают специальную маркировку

Украина, вероятно, получит очередную военную помощь в виде авиации – на этот раз от Хорватии. По предварительным данным, общее количество вертолетов Ми-8, которые планируют презентовать Киеву, составляет 14 единиц. Следует отметить, что процесс хорватской подготовки пакета помощи проходит на фоне отказа США передать Украине современные истребители.

Больше информации сообщает издание Jutarnji list, ссылаясь на собственные источники. Сразу отметим, что скорее всего хорватские партнеры готовят для наших ВСУ два Ми-8Т и 12 единиц Ми-18МТВ-1.

Именно эта техника, по имеющимся данным, была выведена из Вооруженных сил Хорватии. Журналисты утверждают, что на базе авиационно-технического центра, расположенного в городе Большая Горица, проводятся специальные ремонтно-восстановительные работы. В частности, с вертолетов снимают спецмаркировку хорватской армии.

Вертолет Ми-8

Вполне вероятно, что для подготовки партнерам понадобится примерно 10 дней. Сообщается, что половину вертолетов планируют частично разобрать и передать по наземному пути, а другие должны улететь в Польшу.

Подчеркнем, что все данные опираются исключительно на сообщения от журналистов, ведь правительство Хорватии классифицировало военную помощь Киеву как закрытую информацию. Так что официального подтверждения о предоставлении вертолетов Ми-8 от партнеров не будет.

К слову, Ми-8 является одной из самых популярных разработок в авиационном плане во времена Советского Союза. Эта техника до сих пор используется более чем в 20 странах мира — как для военных, так и для гражданских нужд.

Ранее Телеграф писал о том, что Италия также готова передать некоторую авиацию Украине. В частности, речь может идти о двух видах самолетов, но у официального Рима есть определенные требования.

Кроме того, мы сообщали о возможном получении Киевом самолетов Миг-29 от дружественной Польши.