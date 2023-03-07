Сумма огромна: журналисты выяснили, как Болгария неофициально передавала оружие Украине

Поставки оружия начались еще до вторжения

Несмотря на то, что между Украиной и Болгарией нет никаких соглашений на поставку оружия, эта европейская страна в течение двух лет передала ВСУ вооружений более чем на миллиард долларов.

Как говорится в расследовании журналистов EURACTIV Bulgaria, тема поставок оружия Украине с первых дней вторжения стала главным яблоком раздора между пророссийскими и проевропейскими политиками.

Издание напомнило, что тогдашний пророссийский премьер Корнелия Нинова сразу выступила с заявлением, что Киев не получит от ее страны никакой военной помощи.

Однако источники журналистов отметили, что лишь за прошлый год в Украину попало оружие болгарского производства почти на миллиард долларов.

Как рассказал бывший и.о. министра обороны страны Велизар Шаламанов, местные оружейные компании не работают с Украиной напрямую, однако вместо этого оружие попадает в руки ВСУ через иностранные программы.

В частности одна из них налажена через США, Великобританию и Польшу, которые закупают оружие для Украины через свои компании. Это привело к появлению "треугольных схем", которые по словам Шаламанова, выгодны всем сторонам. Для Болгарии это важно экономически и репутационно, а для Украины это способ получить необходимое вооружение.

При этом журналисты отмечают, что эти схемы существовали задолго до начала полномасштабной войны.

Как сообщалось ранее, в конце февраля стало известно, что из-за "снарядного голода" в Украине, Болгария запустила одно из крупнейших предприятий, простаивавшее с 1988 года.