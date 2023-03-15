Готовили диверсии и следили за оружием для Украины: в Польше раскрыли российских шпионов

Сотрудники служб и полиции Польши приведены в состояние повышенной готовности

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину страны Запада регулярного находят выдворяют из своих стран российских шпионов. Очередную шпионскую сеть раскрыли в соседней Польше.

Об этом сообщает Европейская правда.

Как стало известно, агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в стране. В рамках расследования сотрудники ABW задержали шесть человек, а на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети была объявлена тревога.

"Задержанные — иностранцы "из-за восточной границы", которые, как предполагалось, работали на российские спецслужбы. Агенты ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть", — говорится в статье.

По данным местных СМИ, в частности, речь идет о участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве — например, возле аэропорта в Ясенце. Этот объект является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины. Средства для слежки также были установлены в других частях Польши.

В связи со спецоперацией сотрудники служб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание правоохранители уделяют безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский шпион в Италии получил огромный тюремный срок.

Также мы сообщали, что агент ФСБ тренировал украинских воинов и искал западное оружие.