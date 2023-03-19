"Будем вынуждены вступить в конфликт": в Польше оценили вероятность войны против россии

Заявление польского дипломата наделало шума на Западе

Польша будет вынуждена вступить в конфликт с россией, если Украина не сможет защитить свою независимость.

Как сообщил посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский в эфире французского телеканала LCI, напряжение в Европе создает не НАТО, не Польша и не Франция, а именно россия, которая вторглась в Украину

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт", — сказал дипломат.

Он добавил, что в случае, если Украина проиграет, то все ценности, которые были основополагающими для западной цивилизации и культуры окажутся под угрозой.

При этом посол подчеркнул, что при таком сценарии другого варианта просто не будет.

После того как его слова разлетелись по западным СМИ, в посольстве заявили, что они были неправильно истолкованы, а Ростишевский лишь очертил последствия победы россии в Украине.

"Он говорил об угрозе, которую россия представляет для Европы и европейских ценностей. Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях провала Украины — возможность нападения или втягивания россией в войну большего количества стран Центральной Европы, включая Балтию и Польшу", — сообщили в посольстве.

Как известно, Польша с самого начала вторжения россии активно поддерживала Украину, а территория страны стала своеобразным хабом, через который поступала западная техника и оружие для ВСУ.

Кроме того, страна приняла огромное количество беженцев и оказывала серьезную дипломатическую поддержку.

При этом польский президент Анджей Дуда ранее высказывал опасения о том, что если Украина не получит военную технику от союзников в ближайшее время, то российский диктатор сможет одержать победу.