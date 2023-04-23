Охранники валили людей на пол: на концерте Noize MC в Молдове у людей отобрали флаг Украины (видео)

Под "раздачу" попал не только наш государственный символ, но и бело-сине-белый флаг

В Молдове на концерте российского рэпера Noize MC, который поддерживает Украину, охранники отбирали у зрителей флаги, а также применяли к ним силу.

Видео вопиющего случая распространяются в сети.

Сообщается, что во время своего выступления Noize MC исполнил песню на украинском, а в этот момент по залу прошлись охранники мероприятия, которые отбирали у людей флаги. Под "раздачу" попал не только наш государственный символ, но и бело-сине-белый флаг используемый как в россии, так и за рубежом участниками протестов против вторжения рф в нашу страну.

Судя по реакции певца, он был не уведомлен о таких действиях организаторов мероприятия и даже остановил концерт, пока флаги не вернут их владельцам.

При этом, отбирания флагов сопровождались применением силы.

Действия охранников организаторы объяснили запретом входа на мероприятия с флагами.

"По соображениям безопасности не разрешается вход с различными видами флагов. Люди были информированы, когда покупали билеты, это указано в правилах. Это старое правило, так как раньше было несколько инцидентов. Люди на видео агрессивно пытались войти в помещение с флагом. Мы не можем проверять каждого человека физически, мы рассчитывали на здравый смысл. Мы видели видео, и мы также проанализируем, какие были причины. Нам жаль, что это произошло", — передают СМИ слова менеджера компании GNB, организовавшей концерт российского рэпера.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам запретили выходить с флагом на чемпионате мира.

Также мы сообщали, что олимпийская чемпионка из рф додумалась призвать МОК лишить Украину флага и гимна.