Орбан созвал совет обороны из-за Украины: объяснил очень странно

Орбана все больше волнует контрнаступление ВСУ

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне контрнаступления ВСУ все больше стала волновать война в Украине. Ранее он очень распереживался из-за потерь украинцев, а теперь зачем-то собрал свой целый Совет обороны.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как стало известно, причиной для внеочередного заседания Совета обороны Венгрии стала "эскалации боев в российско-украинской войне". Ведь якобы с минувшей ночи на фронтах усилились боевые действия. При этом решительно непонятно, каким образом данная ситуация имеет отношение к его стране.

Напомним, что от границы Венгрии до ближайшей линии фронта в Украине примерно 700 километров.

"Для нас безопасность Венгрии по-прежнему является нашим приоритетом", – заявил Орбан.

Сообщается, что на заседании Совета обороны присутствовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бьаренди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб и министерств.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского и в МИД закрыли рот Орбану, который хочет сорвать контрнаступление ВСУ.

Также мы сообщали, что Орбан снова выдал кучу нового абсурда, не забыл и Украину.