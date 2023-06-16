Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси: что известно (видео)

Почти каждый день в сторону польских патрулей бросают камни

Несколько дней назад пограничники Польши впервые были обстреляны со стороны Беларуси, которая хвастается ядерным оружием от рф. Руководство этого формирования представило в Сейм информацию о миграционном кризисе на границе с Беларусью.

Пока неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров, сообщает RMF 24.

Отмечается, что некий предмет со значительной силой и скоростью ударил по машине пограничников.

"Я не знаю, был ли он выпущен из какого-то пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно машины, вылетел с другой стороны и вошел в другое окно. Подчеркну, что в машине находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью", — описал инцидент полковник Аркадиуш Тывонюк из пограничной службы.

Он добавил, что почти каждый день в сторону польских патрулей бросают камни.

С начала года мигранты 1230 раз пытались нелегального пересечь границу. Однако следует отметить, что на более чем 200-километровом участке границы с Беларусью уже есть электронная система, фиксирующая подобные попытки.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, строительство электронного барьера на границе с Беларусью завершено. Система действует вдоль всей границы — на 206 километрах территории.

Прошлым летом там появилось 5,5-метровое ограждение из стальных пролетов с колючей проволокой, которое простирается на 186 километров. Электронный барьер охватывает также те участки, где ограждения нет.

Представитель Пограничной службы сообщил, что большинство мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу, прибывают из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Отмечается, что пограничники в ближайшее время ожидают нового эпизода кризиса на границе с Беларусью. Уже сейчас службы как Польши, так и стран Балтии отмечают значительный рост числа попыток нелегального проникновения иностранцев на территорию Евросоюза.

Как ранее рассказывал "Телеграф", самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что размещение российской "ядерки" в Беларуси якобы было требованием именно Минска и "помахал ядерной дубиной".