Бориса Джонсона наказали за ложь о ковидных вечеринках: что ему запретили

Бывшего премьера уличили во лжи

Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону запретили посещать здание парламента из-за скандала с "ковидными вечеринками". Палата общин признала, что чиновник врал парламенту по поводу данных мероприятий.

Об этом сообщает Sky News.

Вчера, 19 июня, ​​в палате общин состоялись дебаты с просьбой к депутатам рассмотреть отчет, в котором было установлено, что бывший премьер-министр несколько раз сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о собраниях на Даунинг-стрит во время локдауна.

Большинством голосов палата общин одобрила выводы дисциплинарного комитета. В качестве дисциплинарного взыскания Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласований на правах бывшего депутата.

354 парламентария проголосовали "за", 7 — "против".

Напомним, что бывший британский премьер Борис Джонсон ушел в отставку еще летом 2022 года. Это случилось не только из-за вышеупомянутых вечеринок, но и ряда других скандалов. А на прошлой неделе успешный политик и любимец украинцев и вовсе заявил, что завершает свою карьеру.