Сколько российских солдат остаются в Беларуси: неожиданное заявление от пограничников

Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось

Российские войска постепенно покидают территорию Беларуси. Сейчас их там практически не осталось.

Об этом во время брифинга заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В целом же ситуация на границе Украины с Беларусью остается полностью контролируемой. Демченко заверяет, что на данный момент у противника нет необходимого количества войск для повторного наступления с севера.

"Несмотря на это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины", — сказал спикер.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что для россиян Беларусь по-прежнему остается площадкой для тренировок своих войск.

"К счастью, количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что об угрозах с Беларуси шла речь на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.