Сливали данные об Украине: российские "кроты" в Германии ждут серьезного наказания за госизмену

Двое мужчин обвиняются в государственной измене по особо серьезному делу

В Германии обвиняют в государственной измене бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Карстена Линке и его предполагаемого сообщника Артура Эллера. "Кротов" уличили в шпионаже в пользу россии.

Если вина будет доказана, предателям грозит пожизненное тюремное заключение. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Российские шпионы были разоблачены еще в декабре прошлого года, а сейчас федеральный прокурор выдвинул против арестованного Линке и его возможного сообщника обвинения в госизмене.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны в Украине Карстен Линке передал москве информацию, полученную во время своей работы — GPS данные, которые привели бы российских оккупантов на места сосредоточения в Украине американских РСЗО HIMARS и немецкого ПВО IRIS-T. Данная информация, по словам федерального прокурора, является гостайной.

Спустя месяц был арестован Артур Эллер. Его подозревают в том, что он был связным между сотрудником BND и российской спецслужбой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше был задержан российский хоккеист. Его обвиняют в шпионаже в пользу страны-агрессора.