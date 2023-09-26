"Если Украина проиграет...": президент Латвии предупредил о тяжелых последствиях для мира

Если агрессора не остановить, агрессор пойдет так далеко, как только сможет, — Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если Украина проиграет в войне с россией, может начаться третья мировая война. Поэтому в интересах Запада — всеми силами поддерживать Украину.

Как сообщает Welt, глава Латвии уверен что если россия увидит, что Запад не сплочен, что он недостаточно поддерживает Украину, то тогда нужно "начинать бояться на самом деле". За этим последуют дальнейшие провокации со стороны страны-агрессора, в том числе и против членов НАТО.

"Если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор пойдет так далеко, как только сможет", — подчеркнул Ринкевичс.

Лучший путь предотвратить третью мировую войну, это всеми силами помогать Украине, отметил президент Латвии. Способность нашей страны противостоять рф должна быть максимальной.

"Мы должны предоставить Украине все, что она просит. Мы должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость", – резюмировал Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщал "Телеграф", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются и полномасштабная война в Украине не стала исключением. В ближайшее время эта борьба не завершится и людям стоит готовиться к продолжительной войне.