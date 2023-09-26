Польша установила, что упавшая на ее территории ракета была украинской, - СМИ

В Польше утверждают, что Украина не помогает в расследовании

В Польше установили, что ракета, упавшая на ее территории в середине ноября 2022 года, в ходе масштабной ракетной атаки россии на Украину, была украинской ракетой ПВО. Тогда в населенном пункте Пшеводов, находящемся рядом с границей, погибло двое людей.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Выводы польских экспертов из расследования прокуратуры, оно получило от собственных анонимных источников.

Отмечается, что Украина якобы пассивно относится к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Однако следователям удалось установить принадлежность ракет.

"Несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны украинской стороны, которая пока не предоставила Польше никаких материалов, следователи, расследующие известную трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает возможность того, что ракета, упавшая на сушку в бывшем совхозе вечером 15 ноября прошлого года и взорвавшаяся, убив двух фермеров, могла быть выпущена из россии", — сказано в материале.

Анонимные источники сообщили, что в Польше пришли к выводу что ракета, приземлившаяся в селе Пшеводув — это зенитная ракета С300 5-W-55. И она была выпущена с территории Украины.

"Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км. В то время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува", — сказал источник издания.

Напомним, в середине ноября 2022 года в Польше рядом с границей с Украиной упали две ракеты, забрав жизнь двоих людей. Изначально в Министерстве иностранных дел Польши однозначно заявили, что это ракеты российского производства. Однако уже на следующий день президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российскими военными и предположил, что она могла принадлежать украинской ПВО.

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