В парламенте Великобритании призывают разработать правовой механизм для использования замороженных активов рф

Украина должна получить всю необходимую военную и экономическую помощь, которая необходима прямо сейчас. Касаемо российских активов, должен быть разработан правовой механизм изъятия российских активов и четко определены те активы, которые законным путем могут быть изъяты, а такой процесс займет время.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Великобритании от Консервативной партии, экс-министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг.

"Вопрос возможности использования российских активов зависит от того, кому принадлежат эти активы, ведь не каждый россиянин поддерживает Путина. Кроме того, мы всегда должны следовать правовым нормам, если мы страна, которая верит в таковые. В данном ключе, необходимо убедиться, что конкретный актив является незаконно заполученным активом, который может быть конфискован и тогда должен быть процесс", — заявил политик.

"Я считаю, что сейчас мы должны предоставить Украине всю помощь, которая необходимо, а после этого выяснить, есть ли у вас законные претензии в отношении определенных типов денег. Потому, что, то что вам нужно — это помощь сейчас. А затем мы можем сесть и, как вы об этом говорите, выяснить, есть ли деньги, которые принадлежат Путину, которые мы можем легально изъять", — отметил он.

Британский парламентарий подтвердил, что должен быть разработан правовой механизм изъятия российских активов и четко определены те активы, которые законным путем могут быть изъяты.

"Да, ведь есть хорошие русские, которые в оппозиции к Путину и их деньги заморожены. Было бы очень несправедливо забрать их деньги, в то время когда они на верной стороне. Потому нормы права здесь фундаментальны и есть правила в рамках которых ты можешь действовать. Но с точки зрения того, что Украине нужны деньги сейчас, это очень медленно, а потому тем временем Запад должен предоставить Украине необходимые деньги", — подытожил британский парламентарий.

Ранее, Джейкоб Рис-Могг призвал правительство Великобритании предоставить Украине все вооружение, которое доступно у Великобритании. По его словам, победа Украины над путинской диктатурой является ключевой потребностью системы международной безопасности.