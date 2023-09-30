Воздушная тревога докатилась до Румынии: там снова мог упасть российский дрон

Местные жалуются, что слышали громкий хлопок

В ночь на 30 сентября в двух городах Румынии объявили воздушную тревогу. Силовики проверяют информацию, что ракета или дрон во время очередной российской атаки на дунайские порты Украины могли снова залететь на территорию страны.

Об этом сообщает Digi24. Поиски начались ночью и продолжаются сейчас.

Тревогу объявили в городах Тульча и Галац 29 сентября в 22:38 из-за того, что оккупанты могли снова атаковать украиснкие города Измаил и Рени. Отменили тревогу в 01:41 сегодня, 30 сентября.

Военные сообщили, что на территорию страны проник неизвестный объект, но его падение не зафиксировали.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац… На данный момент не выявлено ни одного объекта, упавшего из воздушного пространства на территории страны. Поиски продолжатся", — сказано в сообщении.

Однако жители приграничного района утверждают, что видели, как что-то падало с неба и слышали истребители на низкой высоте. К поискам предмета привлечены десятки полицейских, жандармов и пожарных.

По состоянию на 10:25 несколько бригад из ISU, IPJ, жандармерии, армии, пограничной полиции продолжают обыск в районе Дмитрия Кантемира на окраине Галаца, где местные слышали громкий хлопок.

Также Reuters сообщал, что из-за регулярных российских атак на дунайские порты Румыния подвила ближе к границе системы ПВО. Кроме того, власти страны разместили четыре дополнительных истребителя F-16 на своей территории и расширили бесполетную зону.

Кроме того, армия построила два бомбоубежища в небольшом селении Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а жителям другого региона рассылают оповещения на мобильные телефоны, когда обнаруживаются российские беспилотники, направляющиеся в их направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО думают об атаках россии на Румынию. Генсек Альянса отметил, что подобные происшествия дестабилизирует ситуацию в этих регионах.