Очередь Германии: украинцы обрадовались ATACMS и ждут важного шага от Шольца

Решение по немецким ракетам пока не было

ВСУ впервые применили против оккупантов американские дальнобойные ракеты ATACMS, с помощью которых были нанесены удары по аэродромах в Бердянске и Луганске. Это не могло не обрадовать украинцев, которые вспомнили, что вопрос поставок дальнобойных ракет также рассматривает Германия.

При этом многие вспомнили любовь канцлера ФРГ Олафа Шольца к откладыванию важных решений, из-за чего поставки необходимого Украине оружия проходят с запозданием, но все же проходят.

В частности пользователи сети напомнили, что Шольц якобы хотел отправить крылатые ракеты Taurus после того, как США передадут ATACMS. Аналогичное условие он выдвигал, к примеру, когда решался вопрос о передаче Украине немецких танков.

"Сейчас отличное время отправить Taurus"

"Выполнит ли Шольц свое обещание или продолжит "валять Шольца" (тратить время, - ред)

Стоит отметить, что такие слухи действительно ходили в западных СМИ летом 2023 года, однако в августе там появились сообщения о том, что Шольц сильно боится, что передача этих ракет приведет к серьезной эскалации, а потому стал настаивать на том, чтобы в ракетах, которые могут быть переданы Украине на техническом уровне реализовали запрет на удары по российской территории. При этом, тогда же появились сообщения, что передача ATACMS для него уже не является условием.

Кроме того, в канцелярии главы правительства Германии опасаются, что Украина будет применять ракеты Taurus для ударов по мосту через Керченскую протоку, что приведет к обострению отношений между Берлином и москвой. Сам же Шольц оставил вопрос передачи крылатых ракет открытым, но вероятность этого считается крайне маловероятной.

Стоит отметить, что несмотря на проблемы с передачей важного для ВСУ оружия, Германия занимает первое место в Европе и второе в мире (после США) по оказанной Украине помощи.

Как сообщалось ранее, поставок ракет Taurus добиваются не только в Украине, но и в немецком парламенте, где уже направили Шольцу письмо с призывом о передаче нужного оружия.