Германия выполнит одно из главных требований НАТО: "поможет" Украина

Германия повысит свои военные расходы до 2% ВВП, чего требует НАТО

Правящая коалиция Германии одобрила повышение расходов на военную помощь Украине в 2024 году. Тем самым Берлин планирует увеличить заложенную на эти цели сумму в два раза и довести ее до 8 миллиардов евро.

Как информирует Reuters, если это решение получит одобрение парламента, где сторонники канцлера Олафа Шольца имеют большинство, то это поднимет оборонные расходы Германии до 2,1% и тем самым впервые за долгое время страна вложится в норму по оборонным расходам для стран НАТО.

Источники издания сообщают, что представители трех партий договорились увеличить количество переговоров по федеральному бюджету на 2024 год до следующего заседания нижней палаты парламента, которое состоится 16 ноября.

Вместе с тем, представители оборонного ведомства Германии сообщают, что бюджетный комитет пока не завершил переговоры, а потому давать комментарии по этому вопросу рано.

Однако в местных СМИ уже появился комментарий депутата Андреаса Шварца, отвечающего за военный бюджет в партии Шольца.

"Этим шагом мы подтвердим наше обещание Украине предоставить необходимые средства. Тот факт, что мы также сможем выполнить наши обязательства перед НАТО, является большим успехом коалиции", — отметил он.

Как известно, Германия является вторым после США поставщиком военной помощи Украине. Берлин с начала вторжения передал ВСУ оружия на 17,1 миллиарда евро.

Как сообщалось ранее, в немецком парламенте добиваются поставок Украине ракет Taurus, где уже направили Шольцу письмо с призывом о передаче нужного оружия.