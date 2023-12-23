Времени остается все меньше: западный разведчик назвал сроки возможного нападения России на Европу

США не смогут быстро среагировать на угрозу

Российская агрессия может выйти за пределы Украины и перекинуться на другие страны Европы уже в ближайшем году воспользовавшись политической нестабильностью в США.

Издание Bild со ссылкой на неназванных представителей разведки одной из европейских стран сообщает, что российский диктатор Владимир Путин может нанести удар по Европе в тот момент, когда западный блок останется "без лидера".

Имеется в виду период с ноября 2024 по январь 2025 года, когда в США пройдут президентские выборы и будет происходить смена власти. То есть, если Россия нападет в этот промежуток времени, то Вашингтон сможет присоединиться к обороне лишь спустя некоторое время.

Представитель разведки отмечает, что в России надеются на то, что ко власти вернется бывший президент Дональд Трамп, так как при его руководстве "может произойти что угодно".

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Европе не стоит полагаться исключительно на США в вопросах обороны. При этом он отметил, что неважно, кто станет новым главой Белого дома, так как в любом случае внимание Вашингтона будет смещено на Азиатско-Тихоокеанский регион и сдерживание Китая.