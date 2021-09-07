Привитый "Спутником" российский пропагандист Киселев угодил в больницу с коронавирусом

Состояние Киселева оценивается, как средней тяжести.

Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной пневмонией.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

"По нашим данным, сейчас он в состоянии средней тяжести". — сказано в сообщении.

В сообщении указано, что тот продолжал работу даже несмотря на наличие симптомов вроде повышенной температуры и сухого кашля. В конечном итоге у него развилась двусторонняя пневмония.

Киселев находится в больнице под присмотром врачей. Степень поражения легких КТ-2, что может значить 25-50%.

Как известно Киселев получал прививку от коронавируса распиаренным в России средством "Спутник V" в январе 2021 года.

"Я себя чувствую защищенным и уверенным, как будто упал камень с души", — говорил тогда он.

Напомним, в Украину из США доставили первую партию инновационных лекарственных средств от коронавируса. После растаможки, они будут направлены во все регионы страны.