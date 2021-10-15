Почти тысяча смертей в день: россиян убивает COVID-19

Количество заболевших в стране обновило антирекорд за все время пандемии.

Пандемия коронавируса, которая привела к смерти 202 человек за минувшие сутки в Украине, продолжается и в соседних государствах. В частности в России на 15 октября зафиксирована рекордная смертность от вируса SARS-CoV-2. За одни сутки болезнь унесла жизни 999 человек.

Об этом сообщает сайт официальной статистики РФ по коронавирусу.

Кроме рекордного количества смертей в России зафиксировали очередное преодоление рубежа по заболеваемости — 32 196 случаев. Свыше 30 тысяч новых заражений в стране фиксируют второй день подряд, но при этом результат за четверг — наибольший с начала пандемии.

Одновременно с этим высшее руководство РФ не считает необходимым вводить жесткие ограничения на национальном уровне. Так, об этом заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные решения принимаются на усмотрение региональных властей.

О том, что причин вводить локдаун в РФ нет заявила также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине в одной из областей уже ввели ограничения красной зоны из-за распространенности коронавируса.