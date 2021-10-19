"Спутник V" не помог? РФ бьет рекорды по смертности и заболеваемости коронавирусом

За все время пандемии в России было зафиксировано более 8 миллионов случаев инфицирования коронавирусом.

Пока в ВОЗ заверяют, что конец пандемии может наступить уже в следующем году, в России темпы распространения коронавируса бьют рекорды из-за чего в стране предлагают предпринимать экстренные меры.

Согласно данным оперштаба РФ, который отслеживает распространение COVID-19, за предыдущие сутки в стране было обнаружено 33 740 новых случаев инфицирования.

В понедельник там сообщали о 34 325 новых случаях, что стало новым рекордом за все время эпидемии в России.

Во вторник же был установлен абсолютный "рекорд" для этой страны по числу смертей от инфекции — 1 015 человек.

Стоит отметить, что число новых инфицирований в России начало стремительно расти с 8 июня и всего за один месяц ежедневный прирост новых случаев вырос более чем в два раза — с 9 тысяч до 24.

После небольшого замедления в августе, темпы распространения инфекции вновь начали увеличиваться со средины сентября.

Коронавирус в России

В связи с новыми антирекордами правительственный совет по борьбе с коронавирусом провел заседание, на котором вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести вынужденные выходные с 30 октября до 7 ноября по всей стране. В некоторых регионах с наиболее тяжелой ситуацией выходные предлагают ввести уже с 23 октября.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко до этого отметил, что в настоящее время под наблюдением врачей находятся 1,2 миллиона россиян, что подходит к пиковым показателям прошлого года.

Стоит напомнить, что антирекорд по смертности от коронавируса 19 октября был также зарегистрирован в Украине. За минувшие сутки умерли 538 человек, предыдущий антирекорд в 481 летальный случай был зарегистрирован еще в апреле этого года.