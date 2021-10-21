РФ оказалась в пятерке стран мира по заболеваемости COVID-19: где ситуация хуже всего
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В некоторых регионах РФ ужесточают карантин
Украина за последние сутки побила исторические рекорды смертности и заболеваемости COVID-19. В то же время в соседней России количество смертей от коронавируса зашкаливает уже три дня подряд, с каждым разом становясь все больше. В связи с этим в ряде российский регионов уже начали вводить определенные ограничения.
По данным российского Минздрава, за прошедшие сутки в РФ коронавирусом заболели 36 339 граждан, при этом было зафиксировано 1036 смертей — очередной "рекорд" по летальным исходам, который Россия бьет уже три дня подряд.
В региональном разрезе больше всего зараженных коронавирусом фиксируют в Москве (7897 новых случаев) и Санкт-Петербурге (3280).
В связи с этим власти Москвы приняли решение ужесточить карантин. К ним присоединилось и Подмосковье.
Так, с 28 октября по 7 ноября, в этих регионах закроются:
- практически все магазины (за исключением аптек и продуктовых);
- заведения общественного питания (работа навынос и доставку);
- салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны;
- кинотеатры, концертные залы и т.д.;
- музеи и театры работать могут, но лишь по QR-кодам и при условии заполненности до 70%.
Кроме того, в Москве на этот период закроют все школы и детские садики, спортивные школы, кружки и все секции. Соответствующее решение принял мэр столицы РФ Сергей Собянин.
Стоит отметить, что весьма плачевная ситуация с коронавирусом наблюдается не только в Москве. Вслед за столицей России коронавирусные рекорды бьет также город Санкт-Петербург, где за прошедшие сутки количество госпитализаций достигло исторического максимума и составило 587 человек за сутки при 3280 новых случаях.
Добавим, что за прошедшие сутки Российская Федерация оказалась пятой страной в мире по количеству новых заболеваний коронавирусом. Перед ней — США, Индия, Бразилия и Великобритания. Об этом свидетельствуют данные сервиса worldometers.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в России зафиксировали новый штамм коронавируса "Дельта +". Он отличается от "классического" штамма Дельта большей заразностью, а в РФ уже говорят, что количество заражений новым штаммом стремительно растет.
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