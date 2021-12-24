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Коронавирус не пройдет? Защитные меры Путина на пресс-конференции удивили сеть (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Президент РФ обсудил с журналистами ситуацию в России и мире Новость обновлена 24 декабря 2021, 07:32
Президент РФ обсудил с журналистами ситуацию в России и мире

Путин привит от коронавируса "Спутником V", но не пренебрегает дополнительной защитой.

Пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, на которой он сделал несколько заявлений про Украину и ситуацию на Донбассе, привлекла внимание общественности не только содержанием, но и мерами безопасности.

Ее проводили в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, выбор которого был сделан из-за его размеров и возможности защитить президента РФ от коронавируса и других угроз.

Из-за пандемии количество приглашенных представителей СМИ уменьшили до 500, а всех аккредитованных заставили сдать три ПЦР теста на коронавирус. Но даже такие меры не сочли достаточными — между Путиным и журналистами оставили максимальную дистанцию.

Самих же медийщиков, как российских, так и международных изданий рассадили с интервалом в полтора метра — на социальную дистанцию.

Как уже писал "Телеграф" — на входе всех приглашенных заставили пройти через опрыскивание серебром, что вызвало шквал шуток в сети. Также гостям раздали "серебряные маски", обработанные "наносеребром".

Средства индивидуальной защиты для представителей СМИ
Средства индивидуальной защиты для представителей СМИ

Чтобы журналисты и не думали нарушить меры эпидбезопасности — стулья прикрутили к стальным конструкциям на полу.

Ранее "Телеграф" писал про главные семь заявлений Путина на пресс-конференции, которые касались Украины, и оценку "бряцанья оружием" и влияния "нациков" на президента Украины Владимира Зеленского от экспертов и медийщиков.

Теги:
#Россия #Безопасность #Владимир Путин #Коронавирус
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