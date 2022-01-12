Россия проводит учения у украинских границ: подробности

В российском Минобороны сообщили про стрельбы в Западном военном округе.

Российские войска, которые находятся неподалеку от украинских границ, начали учения. Отмечается, что они проходят в Брянской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях. Задействованы танки, боевые машины пехоты (всего около 300 единиц) и примерно 3 тысячи военных.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Упражняться будут в стрельбе, тактических маневрах на слаженность, организовывать марши при диверсиях, оборудовать опорные пункты. Дальность стрельбы во время учебных боев по имитации противника — более километра.

Украинские пограничники следят за ситуацией — возле границы не зафиксировали перемещения техники или военных России.

Учения начались на фоне призывов Госдепартамента США об отведении войск из приграничных с Украиной регионов на места дислокаций. В Штатах призвали к прозрачности вокруг учений и отведении военной техники. Российские дипломаты заявили, что учения проходят на их территории и это "их выбор, где и когда проводить".

Ранее "Телеграф" писал про сообщения американских СМИ о переброске к украинской границе российских вертолетов.