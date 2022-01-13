Путину предложили "положить конец" вопросу с Украиной и говорят о тяжелом сценарии: что известно

Российские чиновники всячески пытаются обвинить украинскую власть в вероятной эскалации конфликта

В Украине регулярно отчитываются об изменении численности российских войск у восточных границ. При этом даже стягивание техники с самой Сибири не мешает Кремлю делать громкие заявления насчет войны. Так, по мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, у Путина сейчас имеется несколько сценариев касательно Украины.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ.

Во время беседы с российской журналисткой Тиной Канделаки, Рябков подчеркнул, что в Кремле считают украинские власти непредсказуемыми. По его мнению, нашим политикам могут прийти в голову "самые немыслимые вещи". Именно поэтому, считает замглавы МИД России, нужно действовать на опережение, чтобы "положить этому конец".

Кроме этого Сергей Рябков отметил, что российскому президенту Владимиру Путину регулярно предоставляют различные варианты силовых сценариев насчет войны с Украиной. Такие варианты якобы остаются на случая "ухудшения обстановки". Их держат в строгом секрете, чтобы не допустить ненужной эскалации.

На данный момент, по словам чиновника, в приоритете у Кремля — дипломатическое разрешения конфликта, подчеркнул чиновник. Но и "тяжелых" сценариев развития ситуации Рябков исключать не стал.

В это же самое время у восточных украинских границ Россия развернула очередные военные учения, которые стали весьма частыми в этом регионе за последние года. Военнослужащие активно используют танки, боевые машины и другую технику, отрабатывая навыки ведения боя.

При этом прекращать свои действия или выводить бойцов из этого региона в Кремле отказываются и даже объяснили, почему именно.

"Телеграф" также писал, что российское бряцанье оружием в Украине хоть и замечают, но относятся больше как к показательному элементу устрашения. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, таким способом Путин пытается использовать все возможности в "игре" за лучшее место в геополитике.