Укр

В России открыто пригрозили ввести войска в Украину: чем ответили украинцы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
851
Антон Красовский Новость обновлена 15 января 2022, 20:46
Антон Красовский

В эфире одного из крупнейших российских каналов прозвучали угрозы захватить Украину.

Кремлевский пропагандист, а заодно директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский заявил, что территория Украины будет захвачена Россией, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

Об этом он заявил в эфире RT, который, к слову, является государственным каналом и финансируется правительством России.

"Мы введем войска в Украину, это наша земля. Х*ен вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", — заявил он и показал неприличный жест в камеру.

Его слова вызвали бурное обсуждение в сети.

Отметим, что накануне официальный представитель США рассказал CNN, что Россия вела подготовку провокаций на оккупированных территориях Донбасса для дискредитации ВСУ. Этим Кремль хотел получить повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, он отмечал, что в русскоязычном сегменте сети все чаще начали появляться призывы к агрессивным действиям против Украины, которые распространяются российскими известными лицами и политиками. В частности указывалось, что в декабре 2021 года ежедневно в сети наблюдалось около 3500 постов с российскими нарративами, что на 200% больше, чем среднее значение за ноябрь.

Тем временем в посольстве США в Украине сообщили, что одним из поводов вторжения для России может послужить попытка госпереворота в нашей стране.

Теги:
#Украина #Россия #Антон Красовский
Татьяна Холодная
В регионах
Искали четыре дня: пропавшую в Житомирской области женщину нашли мертвой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Татьяна Холодная
Искали четыре дня: пропавшую в Житомирской области женщину нашли мертвой
Дата публикации
Категория
США имеют 18 сценариев реакции на возможное вторжение России
США пригрозили России "причинить очень острую боль"
Дата публикации
Категория
Погода в Украине
На Украину надвигаются снег и крещенские морозы: где будет холоднее всего
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко потерял работу в "Дженоа"
Дата публикации
Категория
Химикаты попадают в воздух
Оккупанты довели Донбасс до грани экологической катастрофы - разведка