В России открыто пригрозили ввести войска в Украину: чем ответили украинцы

В эфире одного из крупнейших российских каналов прозвучали угрозы захватить Украину.

Кремлевский пропагандист, а заодно директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский заявил, что территория Украины будет захвачена Россией, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

Об этом он заявил в эфире RT, который, к слову, является государственным каналом и финансируется правительством России.

"Мы введем войска в Украину, это наша земля. Х*ен вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", — заявил он и показал неприличный жест в камеру.

Его слова вызвали бурное обсуждение в сети.

Отметим, что накануне официальный представитель США рассказал CNN, что Россия вела подготовку провокаций на оккупированных территориях Донбасса для дискредитации ВСУ. Этим Кремль хотел получить повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, он отмечал, что в русскоязычном сегменте сети все чаще начали появляться призывы к агрессивным действиям против Украины, которые распространяются российскими известными лицами и политиками. В частности указывалось, что в декабре 2021 года ежедневно в сети наблюдалось около 3500 постов с российскими нарративами, что на 200% больше, чем среднее значение за ноябрь.

Тем временем в посольстве США в Украине сообщили, что одним из поводов вторжения для России может послужить попытка госпереворота в нашей стране.