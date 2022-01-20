Укр

У Путина прямо пригрозили обострением войны на Донбассе из-за санкций США

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Пресс-секретарь президента РФ озвучил новые угрозы Новость обновлена 20 января 2022, 13:13
Пресс-секретарь президента РФ озвучил новые угрозы

Россия снова отличилась дезинформацией и перевиранием фактов

Если Россия пойдет на Украину полномасштабной войной, то США применит небывалые санкции, в частности — отключение страны-агрессоры от международной межбанковской системы платежей SWIFT. В Кремле назвали этот шаг опасным, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".

Очередную угрозу для Киева озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, санкции против РФ "могут вселить ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины".

"Украинское руководство, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", — в пропагандистском ключе отрезал Песков, признаваясь, что они опасаются якобы именно этого поворота событий, а не влияния на российскую экономику.

Напомним, что в ответ на резонансное заявление Вашингтона о том, что "Россия может атаковать Украину в любой момент" и готовить провокативные теракты на Донбассе, РФ выступила с ответом. На сайте посольства России в США появилось опровержение, в котором слова американцев назвали "истерикой" и заявили, что РФ якобы ни на кого нападать не собирается.

Теги:
#Россия #Война #Песков #агрессия РФ
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