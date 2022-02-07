Путин боится: страх президента России попал на видео

Странное поведение российского президента вновь оказалось в центре внимания.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, прибыл в Россию, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Их разговор проходил за уже ставшим традицией столом "антиковидной длины", что уже вызвало реакцию в сети.

Кадрами встречи президентов двух стран поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как видно на видео, в комнате за длинным столом находились только Путин и Макрон, оттуда ушли даже переводчики. Из-за этого им пришлось использовать специальные устройства для перевода.

Это не смогло остаться без внимания пользователей сети, которые высказали мнение, что Путин уже боится даже переводчиков.

Стоит напомнить, что российский лидер в последнее время проявляет особую осторожность, когда дело касается других людей. Например, радикальные меры безопасности были предприняты во время пресс-конференции Путина, тогда журналистов обработали частицами серебра, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Еще больший конфуз произошел во время Путиным посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где он возложил цветы в честь 78-годовщины снятия блокады Ленинграда. Тогда силовики не пускали на территорию кладбища сторонних людей, в том числе и ветеранов, которые прошли блокаду. Стоит отметить, что даже букет, который он возложил к мемориалу, унесли еще до того, как российский президент успел оттуда уехать.

"Телеграф" пообщался с политическим психологом и экспертом по вопросам невербальной коммуникации Валентином Кимом и узнал, о чем свидетельствует такое поведение Путина и действительно ли дело в коронавирусе.