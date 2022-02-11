Российские танки тонут в грязи рядом с Украиной, в сети смеются

Погода оказалась не на стороне российской боевой техники.

Россияне разрушили популярный миф о том, что "танки грязи не боятся", когда боевая техника благополучно увязла в рыхлой почве на полигоне под Ростовом.

Кадры происшествия разлетелись по соцсетям и телеграм-каналам.

Само видео появилось в сети 10 февраля этого года. На нем видно, как несколько танков остановились во время преодоления сложного участка, а на помощь одному из них прибыл экскаватор, который откапывал "утонувшую" в грязи боевую машину.

Информацию о том, что происшествие произошло неподалеку в Ростовской области, подтвердил расследователь международного волонтерского общества "InformNapalm" Роман Бурко.

"Нам удалось определить, что это Ростовская область, возле мемориала "Невернувшимся" (в народе — "журавли"). Неподалеку как раз находится база 150-й МСД ВС РФ (в/ч 22265), танки которой и увязли", — написал он.

Также он указал точные координаты места происшествия: 47.648135, 40.023901.

Тем временем, в сети уже начали шутить на эту тему.

Как сообщалось ранее, это не первое ЧП с танками, которое произошло на этой неделе. Так 9 февраля возле города Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) перевозивший танк грузовик "потерял" свой груз из-за чего боевая машина "прилегла" на башню гусеницами к небу.