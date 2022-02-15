Отвод части войск России: стало известно, куда их направят (видео)

Военные принимали участие в различных учениях.

Россия отводит часть войск после учений на места постоянной дислокации. Как сообщается, это контингент Западного и Южного военного округов.

Согласно карте округов с сайта Минобороны РФ, Южный граничит с Украиной с восточной и южной стороны, а Западный — с северной. В Южной части учения проводили на 15 полигонах.

Как сообщают РосСМИ, военные ЮВО проводили учения в оккупированном Крыму и передислоцируются в места постоянного расположения частей, включая Дагестан и Северную Осетию. ЗВО возвращается в Нижегородскую область. Сообщается, что часть контингента участвовала в учениях в Беларуси.

Военное ведомство опубликовало два видеоролика, демонстрирующих отвод войск России. Танки, БМП и САУ крепят на железнодорожные платформы. Отвод войск на места дислокации также превратили в часть учений — их прикрывали от воздушной атаки мнимого противника с помощью ПЗРК и зениток.

Колонна российских танков

Отбытие эшелона с техникой

В Беларуси тем временем продолжаются военные учения, совместные с РФ. С российской стороны в них продолжают принимать участие войска Восточного округа и ВДВ.

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Отвод войск произошел на фоне информации о том, что на этой неделе Россия может вторгнуться в Украину. Называют и вероятную дату — 16 февраля. Как писал "Телеграф", часть экспертов уверена, что этого не произойдет.