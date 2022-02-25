Любимый певец Путина предал его из-за Украины?

Пока оккупанты пытаются захватить Украину, российский певец постит в сторис

Николай Расторгуев, солист группы "Любэ", высказался в соцсетях в поддержку мира. Он известен тем, что глава России Владимир Путин, который отдал приказ атаковать Украину, питает слабость к его творчеству. Несколько дней назад он поздравлял Расторгуева с 65-летием.

В сторис в Инстаграмме Расторгуев выставил картинку с руками, держащими цветок и хештегом #давайзамир.

Пост Расторгуева

Отметим, что эта фраза построена на принципе мотива именно из песни группы "Любэ" "Давай за".

В российском сегменте соцсети такое изображение используется для постов в поддержку вторжения России и оправдания ее действий. Например, такие посты выставила телеведущая Тина Канделаки и видеоблоггер Амиран Сардаров.

Пост Сардарова

Пост Канделаки

Параллельно выставляются пост с почти идентичным изображением и текстами в поддержку Украины. Отличие в картинках — отсутствие запонок с российским триколором на манжетах рукавов.

Пост в поддержку Украины

Отметим, что у Расторгуева использована именно картинка без российского флага.

Ранее "Телеграф" писал, что известный режиссер Дэвид Линч обратился к Путину со словами поддержки Украины.