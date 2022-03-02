Укр

"Деградация и обнищание": в россии уже поняли, куда их ведет путин

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские депутаты восстали против путина Новость обновлена 02 марта 2022, 03:56
Российские депутаты восстали против путина

Группа депутатов призвала путина вывести войска из Украины и остановить войну.

Группа московских депутатов обратилась к кровавому диктатору владимиру путину с призывом немедленно остановить войну россии с Украиной. В письме своему президенту они написали, что он ведет страну к обнищанию и деградации.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Отмечается, что с письмом к Путину обратился Совет депутатов Гагаринского муниципального округа. Они осудили военные действия российской армии в Украине и призвали диктатора немедленно вывести войска.

"Это путь к деградации и обнищанию страны (россии – ред). Никакие другие действия не могли бы нанести экономике россии такие большие убытки", — говорится в обращении.

Добавим, что большинство мандатов в этом округе Москвы имеют представители оппозиционной силы "Яблоко".

Следует отметить, что с призывом остановить войну в Украине к путину обращались Собчак, Меладзе, Ургант и другие российские звезды. О плачевных последствиях российского вторжения в Украину кровавого диктатора предупреждали даже местные миллиардеры. Однако, похоже, что предупреждения на главу россии не действуют и продолжает допускать серьезные стратегические ошибки, ведущие его страну в бездну.

А между тем Украина посылает путина и россию нах*й почти во всех населенных пунктах страны.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Обращение #Российские депутаты
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