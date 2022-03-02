"Короче, ж*па, полный пиз*ежь": русские моряки начали "прозревать" касаемо войны в Украине (видео)

Во вторник, 2 марта, в Генштабе опубликовали запись переговоров, которые проводились цивильными российскими суднами в Черном море. Судя по всему, некоторые из россиян начинают "прозревать" касаемо длящейся уже неделю войны россии против Украины.

Видео опубликовали на Facebook-странице ВМС ВСУ.

По словам одного из мужчин, кровавый диктатор владимир путин действительно отправил войска в Украину. Однако вместо "специальной операции" происходит что-то далекое от картинки на российском телевидении.

"Какая нах*й наша армия, бл*дь? Наша армия не готова, чтобы туда отправлять. Откуда пацаны, они воевали что ли?" — возмущается один из собеседников.

Предупреждаем: как вы могли понять, на видео присутствует очень много нецензурной лексики (строго 18+).

Вслед за этим он подчеркивает, что российским медиа доверять не стоит, ведь они сообщают неправду.

"Короче, жо*а, не смотрите новости. Полный пиз*ежь по телевизору, — звучит на записи. — Около десяти тысяч погибших уже".

Стоит отметить, что сейчас в акватории Черного моря весьма неспокойно. Украинские военнослужащие отчитываются о случаях пиратства со стороны рф. Среди последнего — угрозы в адрес цивильного корабля, который хотят использовать в качестве живого щита, чтобы подобраться к Одессе.