Обвал рубля и рост цен до 200%: как изменилась жизнь россиян после начала войны в Украине

Иностранные партнеры массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями.

Уже седьмой день Украина продолжает давать решительный отпор российским оккупантам. И пока армия РФ продолжает обстреливать украинские города, россияне начинают ощущать на себе все санкции, которые ввели против россии страны Европы и международные компании, типа Apple, Nike или автоконцерна BMW.

Издание The Bell пишет, как же изменилась жизнь россиян и российских бизнесменов после того, как армия РФ вторглась в Украину.

Автомобили

Из-за разрыва сотрудничества со многими международными концернами и резкого роста курса валют российский авторынок переживает коллапс. Россияне не смогут приобрести автомобили General Motors, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo Trucks и BMW, а также в РФ перестали работать заводы Hyundai и Renault. Также из-за экстремального падения курса рубля и перебоев в поставках продавать новые автомобили полностью прекратили центры "Автомир" и Major.

Те продавцы, которые успели получить машины, резко увеличили наценку — в среднем на 1-2 млн рублей за авто. Подорожание затронуло Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz.

Одежда и цветы

Серьезно пострадает от сложившееся ситуации и рынок одежды, ведь производство вещей в россии на 80% себестоимости базируется на импортных составляющих. Также на цены на одежду повлияют и проблемы с логистикой, ведь количество путей разгрузки резко сократилось.

Перебои с логистикой ударят и по рынку цветов, особенно перед 8 марта. Ряд поставщиков уже сообщил российским заказчикам об отмене поставок. Цены на ту часть цветов, которая успела прийти до 24 февраля, уже взлетели на 40-200%. Также прогнозируется и дефицит экзотических цветов в ближайшем будущем.

iPhone и другая техника

Бытовая техника и электроника также резко подорожали: цены поднялись на 30%. В магазинах уверяют, что они располагают всем необходимым товарным запасом, а некоторые компании снижают маржинальность, чтобы удержать цены, и параллельно отказываются от промоакций и скидок. Отметим, что утром 2 марта магазины сети re:Store, специализирующиеся на технике Apple, не открылись, а цены на продукцию Apple в большинстве магазинов уже подросли на 20-30%.

Еда и алкоголь

Многие продуктовые сети и магазины отрицают рост цен на продукты и дефицит товаров, отмечая, что все компании работают в штатном режиме и поставки товаров в магазины и склады идут в полном объеме, а наценки на социально значимые товары держатся на минимальных уровнях. Однако все же отмечается, что наблюдается повышенный спрос на отдельные позиции, но это никак не влияет на обеспечение и наличие продуктов на полках.

Сервисы по доставке готовой еды пока не повысили цены, но прогнозируется, что это буде сделано в ближайшие дни. Рост будет постепенным, в марте — плюс 10-20%.

С алкоголем ситуация напряжнее, еще 28 февраля крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкогольной продукции заявили о полной остановке отгрузки своих товаров. Тем временем цены на алкоголь российского производства останутся неизменными, а вот стоимость импортного алкоголя вырастет пропорционально росту доллара и евро к рублю.

Также напомним, что агрессия путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Так, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%. А падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.

Отметим, что экономисты уже дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война путина в Украине обернется для россии.