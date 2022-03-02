Напав на Украину, путин ввергает россиян в нищету – экономист

Средний россиян из-за вторжения рф в Украину обеднеет в ближайший год на треть

Украина седьмой день дает решительный отпор российским оккупантам.

А цивилизованны мир, пока российская армия обстреливает украинские города, ужесточает санкции против страны-агрессора.

Так, 2 марта Европейский Союз (ЕС), наконец-то, отключил сразу семь российских банков от платежной системы SWIFT, которой пользуются во всем мире.

Также ЕС запретил оборот своей валюты в рф.

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ рассказал "Телеграфу", когда россия реально ощутит финансово-экономические последствия своего открытого нападения на Украину, и чем еще можно прижать агрессора.

Что можно добавить в "финансовое меню" агрессору

"Думаю, что санкции, которые будут увеличивать ближайшие месяц-два, уже концу года достигнут пика с точки зрения эффективности. В том числе в ракурсе воздействия на российскую экономику", – говорит Алексей Кущ.

По его мнению, топ санкций, которые могли бы обрушить российскую экономику, а соответственно похоронить этот режим и военное вторжение в Украину, в той или иной мере уже вводятся Западом.

Энергетическое эмбарго пока полностью не запущено, но отказ от российских нефти и газа набирает силу.

То же, считает эксперт, можно сказать касательно отключения от SWIFT. Полномасштабного пока нет, от системы отрубают банки точечно. Но и тут всё – вопрос времени.

Запущены ограничение технологических поставок, блокированы резервы Центробанка за рубежом.

"Из "финансового меню" осталось включение ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF) российских банков в "черный список". Чтобы вся страна-агрессор там оказалась. Это бы ударило по банковской системе, возможно, сильнее, чем отключение от SWIFT. Ведь если РФ окажется в списке ФАТФ, то даже китайские банки не смогут проводить с российскими активные операции, иначе сами могут оказаться в соответствующем списке", – поясняет Алексей Кущ.

Последствия прочувствует каждый россиянин

По словам эксперта, если прежние санкции замедляли экономический рост рф, то нынешние, набирающие ход, сделают этот рост, в принципе, невозможным. Развития не будет, только проедание резервов. А по мере того, как резервы станут проедаться, экономика будет погружаться в пучину. Тем более, что иностранный бизнес активно бежит из россии.

"И если прежние санкции, так или иначе, били по политической элите, по бизнес элите, то новые ощутят (уже ощущают) обычные граждане. Каждый российский кошелек их прочувствует. Благосостояние покатиться вниз. Ценники в магазинах полетят вверх. Стремительно. С наличкой будут – проблемы, с расчетами карточками не российского "происхождения" – проблемы. В путинской россии уже, как в СССР, существует два курса валют – официальный и теневой. Держать накопления в конвертируемой валюте становится невозможно. Только в рубле, который ежедневно слабеет. Резкий рост цен (инфляция) практически на всё. Невозможность пользоваться за рубежом (пока – за рубежом, а вскоре, думаю, и внутри РФ) картами Visa и Mastercard. Возможно, будет заморозка валютных депозитов с принудительной их конвертацией в рубли", – прогнозирует Алексей Кущ.

Он предполагает, что средний россиян из-за вторжения рф в Украину обеднеет в ближайший год на 20-30%.

"Безработица сразу, возможно, явно не увеличиться. Но она, конечно, вырастет. Иностранный бизнес сворачивается, предприятия с иностранным капиталом закрываются. Соответственно, люди лишаются работы", – поясняет эксперт.

Экспорт, особенно энергетический, тоже будет падать. Нефтедоллары, газодоллары, которые ранее наполняли резервы, станут попросту проедаться.

россия превращается в Иран

Атаковав Украину, путин толкнул свою страну на путь постепенной экономической деградации, уверен Алексей Кущ.

"Он думает, что накопленных резервов хватит, что санкции со временем ослабнут. Но так не будет. Особенно после того, что россияне продолжают творить в Украине, бомбардируя мирные города. Согласно данным ГосСЧ за неполную неделю российского вторжения и обстрелов (в том числе со стороны Беларуси), в Украине погибли уже более 2000 мирных граждан. Мир всё это видит. И соответствующим образом реагирует, – говорит эксперт. – Расчет кремля явно был на быстрое завершение "операции" в Украине. На то, что и наша страна, и Запад не успеют быстро консолидироваться. Он просчитался. А затяжная война в Украине (а эту войну уже можно считать такой) приведет к тому, что санкции – надолго. И что и Украина, и Запад сплотились против россии. И последствия будут очень серьезными".

Будущее россии – туманно. Пока, по мнению Алексея Куща, всё идет к так называемой "иранской экономической модели". То есть – замкнутая страна, которая практически всё импортозамещает, отсталые технологи, старые самолеты и машины. Замкнутая модель экономики.

"Только в Иране есть цементирующая ось в виде ислама. Соответственно, имеется параллельная структура, которая удерживает государство, в виде Аятоллы. Светская власть скорее – как приставка. А в рф такой единой оси нет. Православие там такую роль не играет, как ислам в Иране. Внятной идеологии нет. Ну, не "дедывоевали" же! Особенно теперь… И вот это отсутствие идеологии и единого стержня будет быстро обнажать внутренние проблемы", – подчеркивает эксперт.

Украине, понятно, тоже тяжело. Куда тяжелее, чем россии. Но это – сейчас.

"Нам главное – чтобы скорее закончилась война. А после всё в Украине будет хорошо. Нас ждет и пакт помощи со стороны Запада, и План восстановления экономики, и европейские перспективы. Всё то, чего точно не ждет россию. Главное – выстоять", – резюмирует Алексей Кущ.

Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на руководство России.

А экономисты дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война путина в Украине обернется для россии.