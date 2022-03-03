Закручивают гайки: в россии приняли два резонансных решения из-за войны с Украиной

Высказывать отличное от государства мнение в россии становится опаснее

В россии активно сопротивляются тому, чтобы жители рф узнали правду о событиях в Украине и обстрелах мирных городов россиянами.

После того как генпрокуратура россии рекомендовала ограничить доступ к ряду СМИ из-за освещения событий, радио "Эхо Москвы" и сайт объявили о закрытии. О таком решении совета директоров сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.

Об этом было объявлено на фоне решения российской Госдумы об усилении ответственности за якобы неправдивую информацию о вооруженных силах рф. Депутаты российского парламента поддержали поправку о 15 годах за "фейки". При этом минимальное наказание — от 700 тысяч рублей.

Наказывать хотят и за призывы не вводить войска россии в другие страны (для якобы защиты интересов рф) будут штрафовать от 100 тысяч рублей и до 3 лет колонии. Профильный комитет госдумы уже одобрил проект закона.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии признали потери в Украине, но назвали уменьшенную цифру. Согласно данным украинского Генштаба, потери рф в контингенте — около 9 тысяч человек.