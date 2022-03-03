1,5 тыс. русских гибнет в Украине каждый день. Запланированы потери в 50 тыс. военнослужащих

Российские медиа все чаще начали сообщать о гибели российских военных в Украине

В Украине за неделю войны погибло более 10 тыс российских солдат, то есть 1,5 тыс ежедневно. Это по данным президента Украины Владимира Зеленского. Российские власти публично говорят о боевых потерях на уровне 450-500 "единиц". Но эти цифры не соответствуют действительности. Британская разведка недавно опубликовала данные, полученные в генштабе РФ, согласно которым так называемые невосполнимые потери личного состава составляют примерно 2,3-2,4 тыс военнослужащих ежедневно. Речь идет не только погибших, но и о пленных и безвести пропавших.

Украинские власти обратились к Международному красному кресту с просьбой наладить отправку российского "груза 200" матерям и семьям. Согласно этому источнику, российские войска эвакуируют только пятую часть погибших соотечественников, остальные, извините, валяются на полях сражений или же, в лучшем случаем, стягиваются местными жителями на какие-то склады, не предназначенные для хранения тел.

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Министерство внутренних дел Украины даже создало специальный сайт, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти: https://200rf.com/

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил: "Граждане России, вы знаете, что Россия начала войну против Украины, и 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых – несколько тысяч, многие попали в плен. Видео вы можете увидеть на наших ресурсах. МВД запустили сайт 200rf.com – на этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы вы могли их идентифицировать".

Также сайт 74.ру публикует фото и имена погибших россиян на войне в Украине. Материал обновляется ежедневно и пополняется новыми именами. Каждое новое сообщение о гибели российского солдата или офицера вызывает бурное обсуждение.

В комментариях на форуме россияне пишут, что не понимают, за что их солдаты воюют в Украине и почему должны гибнуть. Мамы, у которых сыновья оказались сейчас в Украине, не сдерживают эмоций и буквально кричат о страхе потерять детей. Боятся и те россиянки, сыновья которых только растут, но рискуют пасть жертвой "во имя родины" в будущем.

Вот только часть сообщений, которые оставляют российские женщины на форумах:

"Не для того я своих сыновей растила, чтобы они погибали! Мои дети точно не поедут на такую войну! Путину, правительству до них нет дела!";

"Если война продолжиться, начнут и мирных жителей мобилизовать. У меня трое сыновей, я переживаю, уже неделю не сплю";

"Если ничего не изменить, то количество жертв с обеих сторон будет расти. Жены будут мстить за мужей, дети за родителей… Пока еще не все погибли – не поздно прекратить!";

"Я так думаю, сейчас массово контракты будут разрывать. Одно дело в части сидеть и изредка на стрельбы ходить, а другое – воевать по-настоящему";

"Как можно верить Путину? Его приспешники твердили, что погибших нет, а оказывается, погибать начали в первый день. И то, наверное, всей правды не говорят".

Кроме того, в социальных сетях создаются сообщества, где объединяются мамы, жены и сестры российских мужчин, попавших на войну в Украину. Россиянки интересуются, где можно получить информацию о погибших. Ведь, как показала история пленного Якова Ершова из карельского города Кемь, родители могут даже не знать о "службе" сыновей на чужих землях. Как пишет "Радио Свобода", 22-летний солдат из Карелии попал в украинский плен. Мама парня Наталья Томанова рассказала журналистам, что сын был на "учениях" под Белгородом. О задержании парня женщина узнала от его сокурсника, тот прислал "смс".

Отметим, что тему о массовой гибели российских военных в Украине поднимала и российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире канала "Дождь".

"Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгоревшие. По каким законам войны это возможно?!" – комментировала Нарусова. Чиновница просила "зеленые коридоры", чтобы россияне могли вывезти тела погибших и нормально похоронить в родных городах.

Международные правозащитники утверждают, что сейчас гуманитарный кризис в РФ только начинается. Дело в том, что активная фаза российской интервенции в Украину может продлиться еще минимум 2-3 недели, и количество жертв среди российских военнослужащих превысит за этот период отметку 50 тыс. (это, кстати, намного больше "запланированных потерь" генштабом РФ, который закупил 50 тыс. мешков для трупов).

Дело в том, что западные партнеры Украины наращивают вооружение украинской армии, возрастает ее боевой дух, мобилизируются все новые и новые украинцы в ряду Вооруженных сил, тогда как техническое оснащение, моральный дух да и количественных состав российской группировки в Украине постоянно уменьшается. Поэтому российское общество, считают правозащитники, должно занять более проактивную позицию по отношению к войне, развязанной россиянами в Украине. Ради каждого воина, каждого 18-20 летнего мальчика, жизнь которого можно было спасти.