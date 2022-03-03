Участников антивоенных митингов в россии хотят отправлять на Донбасс

В россии хотят отправить служить в "ЛДНР" всех, кого привлекли за антивоенные акции

Жители большинства российских городов продолжают выходить на митинги против полномасштабного вторжения россии в Украину. Чтобы как-то "наказать" россиян за антивоенные акции, депутаты от ЛДПР хотят отправить всех, кого привлекли за антивоенные акции, служить в "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает росСМИ.

"В Госдуму внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс лиц, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против использования ВС России", — утверждает издание.

Вот формулировка из документа

Отметим, что митингующие скандируют — "Нет войне!" и призывают российские власти остановить полномасштабное вторжение на украинские территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент владимир путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".

Напомним, что Верховная Рада Украины, которая в четверг, 3 марта, приняла закон о коллаборантах, просит ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на территорию Украины миротворческие силы.