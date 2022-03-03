Укр

Участников антивоенных митингов в россии хотят отправлять на Донбасс

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
435
Антивоенный митинг в россии Новость обновлена 03 марта 2022, 18:37
Антивоенный митинг в россии

В россии хотят отправить служить в "ЛДНР" всех, кого привлекли за антивоенные акции

Жители большинства российских городов продолжают выходить на митинги против полномасштабного вторжения россии в Украину. Чтобы как-то "наказать" россиян за антивоенные акции, депутаты от ЛДПР хотят отправить всех, кого привлекли за антивоенные акции, служить в "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает росСМИ.

"В Госдуму внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс лиц, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против использования ВС России", — утверждает издание.

Вот формулировка из документа
Вот формулировка из документа

Отметим, что митингующие скандируют — "Нет войне!" и призывают российские власти остановить полномасштабное вторжение на украинские территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент владимир путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".

Напомним, что Верховная Рада Украины, которая в четверг, 3 марта, приняла закон о коллаборантах, просит ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на территорию Украины миротворческие силы.

Теги:
#Россия #Госдума #Донбасс #Митинги #ЛДНР
Президент Владимир Зеленский
Политика
Зеленский обратился к Путину: "Я не кусаюсь, чего ты боишься?"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Владимир Зеленский
Зеленский обратился к Путину: "Я не кусаюсь, чего ты боишься?"
Дата публикации
Категория
Российские войска громят мирное население Украины
Как русские нацисты бомбят мирных укранцев: страшные видео
Дата публикации
Категория
Стартовали переговоры между Украиной и РФ
Переговоры Украины и России стартовали: первое видео
Дата публикации
Категория
Торговое судно HELT
Использовали как "живой" щит: россияне потопили сухогруз под флагом Панамы
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)