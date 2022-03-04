Укр

YouTube отключил рекламу в россии - ходят слухи, что россиянам закроют весь доступ к сервису

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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YouTube Новость обновлена 04 марта 2022, 07:03
YouTube

россияне могут остаться без YouTube.

Сотни мировых компаний уходят с российского рынка в результате войны РФ против Украины.

Международный IT-гигант YouTube заявил, что отключает российским пользователям рекламу, их просмотры не монетизируются. Это существенный удар удар по всей русскоязычной блогосфере, которая не ограничивается территорией рф.

Как сообщает агентство Reuters, решение приостановить продажу рекламы было принято на фоне полномасштабного военного вторжения

Кроме того, ходят слухи о полной блокировки видеохостинга YouTube в россии. Пользователи уже сообщают о сбоях в работе сервиса.

Отметим, что 2 марта музыкальный сервис Spotify объявил о закрытии своего офиса в россии на неопределенный срок.

Кроме того, россияне остались без Facebook и Twitter, так как власти приняли решение их заблокировать.

Теги:
#Facebook #YouTube
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