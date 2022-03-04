Готовились заранее: оккупантов уже ждут вырытые могилы на кладбищах рф (видео)

Возникает ощущение, что в рф готовятся к массовому захоронению.

В российском городе Сургут на кладбище вырыто тысячи новых могил, которые судя по потерям армией рф личного состава на 4 марта, именно этих убитых оккупантов. А ведь российское правительство уверяет, что потерь их солдатов практически нет.

Видео с Сургутского кладбища разместил на своей странице в Фейсбук Андрей Якобчук.

На ролике видно, как кто-то на машине едет мимо кладбища, по ходу снимая большое количество свежевырытых могил. Автор видео отмечает, что видимо в Сургуте готовятся к массовому захоронению.

"В рф уже готовятся принимать своих домой" — добавил Якобчук.

Отметим, что среди реального числа погибших солдатов армии рф есть и ряд военных из Чечни, которые оправились в Украину по приказу лидера Рамзана Кадырова. В ходе "военной операции" в бою под Киевом был ликвидирован "элитный" чеченский генерал Магомед Тушаев, а также в поселке на Кубани похоронили командира разведроты Александра Лысенко, который ранее уже участвовал в аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что американский сенатор Линдси Грэм в прямом эфире телеканала Fox в открытую призвал россиян ликвидировать их президента владимира путина. Он считает, что такое решение поможет всему миру.