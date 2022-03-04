Укр

Наших пацанов, как мясо запускают сюда: пленный российский захватчик обратился к родителям (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Еще один пленный Новость обновлена 04 марта 2022, 11:41
Еще один пленный

Пленный рассказал, что с ним обращаются хорошо.

Появилось еще одно видео пленного русского оккупанта, который говорит с родными и рассказывает, что в Украине идет война.

Соответствующее видео на своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Российский солдат четыре дня бегал по болотам, после чего сдался в плен.

Плачущий российский захватчик рассказывает отцу, что их запускают колоннами, что много погибших, что их посылают воевать ни за что. Что здесь обстреливают города и мирных жителей.

Также он признался родителям, что с ним обращаются хорошо: он одет, накормлен и его не бьют.

Отметим, что противник продолжает нести потери, российские захватчики массово сдаются в плен. В сети выкладывают очередные записи разговоров российских пленных, где они обращаются к своим соотечественникам. Отметим, что уже есть доказательства того, что российские солдаты знали правду о вторжении в Украину.

Теги:
#Россия #Пленные #ВСУ
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