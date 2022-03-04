"Умирай, солдат": аптечку российских военных "из прошлого тысячелетия" показали на видео

В аптечке есть только жгут и предписание получить обезболивающее у врача

Российским военным, пришедшим в Украину убивать мирное население, вслед за просроченным сухпайком раздали и ни на что не годные аптечки.

Соответствующее видео записали украинские военные.

"Оккупант, что у тебя с аптечкой? Да ты одноразовый! Жгут из прошлого тысячелетия, книжечка и предписание получить обезболивающее у врача. Сильная подготовка. В России матери могут спать спокойно, их детей всего-то на убой посылают", — отмечает нардеп Алексей Гончаренко к подписи к видео.

Ранее в сети показали сухпаек для беженцев из ОРДЛО с перьями и костями, который им раздали в рф. В сети такая гуманитарная помощь для людей в виде колбасы сомнительного качества и бутылки воды вызвала бурю эмоций и бурную дискуссию. Большинство пользователей писали, что такую колбасу не дают даже животным. Еще часть утверждала, что такой сухпаек — проявление тотального пренебрежения людьми, которых заставили покинуть собственное жилье. Остальные в это время шутили над рецептурой колбасного изделия.