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Visa и MasterCard перестанут работать в россии - подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Еще две крупные платежные системы отказались работать на территории россии Новость обновлена 06 марта 2022, 01:16
Еще две крупные платежные системы отказались работать на территории россии

Экономические санкции против страны-агрессора усиливаются с каждым днем.

Самые распространенные в мире платежные системы Visa и Mastercard заявили об остановке сделок в россии как ответ на военное вторжение кровавого диктатора владимира путина в Украину.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на пресс-релизы компаний.

Известно, что обе платежные системы уже начали работать над прекращением сделок на территории россии.

В Mastercard добавили, что возобновят операции в россии, когда это будет уместно и если будет разрешено законом.

В Visa объяснили, что карты выпущены в россии, не будут работать за ее пределами. А карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями – на территории рф.

Следует отметить, что после отключения этих платежных систем россияне не смогут выполнять взаиморасчеты между банками в своей стране. Кроме того, это означает, что все карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. В России будут работать только те карты, которые были выпущены на ее территории, если получали карту за границей — забудьте о ней. Эти карты также больше не будут поддерживать сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, хотя они до этого объявили о прекращении деятельности на территории страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евросоюз работает над отключением большинства российских банков от международной платежности системы SWIFT.

Теги:
#Россия #Санкции #Visa #Mastercard #Платежная система #Веерные отключения
Еще две крупные платежные системы отказались работать на территории россии
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