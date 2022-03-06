"Наших детей использовали": российские матери устраивают допросы чиновникам (видео)

В россии матери пытаются выяснить, где их сыновья.

На одиннадцатый день противостояния российской оккупации, до российских матерей начинает доходить, что их детей отправили на войну.

В российском Кузбассе матери устроили допрос губернатору и попытались выяснить, когда вернуться ихние сыновья.

Соответствующее видео разлетелось Telegram-каналами.

Женщины заявляю, что 20-летних парней обманули, сказали об учениях, а использовали "как пушечное мясо".

Чиновник ответил, что это специальная операция, комментариев никто не дает и выводов пока нельзя делать.

Отметим, что с начала российского вторжения погибло более 11 тысяч российских солдат. ВСУ захватили в плен значительное количество бойцов оккупационной армии. Вскоре государству придется думать о возможном создании спецлагерей для содержания таких арестантов.

Многие пленные, дозвонившись домой, доносят правду о реальной ситуации в Украине.

Некоторые призывают матерей обращаться к военному начальству, просят забрать их из плена. Также призывают выходить на улицы с протестами остановить войну.