"Наших детей использовали": российские матери устраивают допросы чиновникам (видео)
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В россии матери пытаются выяснить, где их сыновья.
На одиннадцатый день противостояния российской оккупации, до российских матерей начинает доходить, что их детей отправили на войну.
В российском Кузбассе матери устроили допрос губернатору и попытались выяснить, когда вернуться ихние сыновья.
Соответствующее видео разлетелось Telegram-каналами.
Женщины заявляю, что 20-летних парней обманули, сказали об учениях, а использовали "как пушечное мясо".
Чиновник ответил, что это специальная операция, комментариев никто не дает и выводов пока нельзя делать.
Отметим, что с начала российского вторжения погибло более 11 тысяч российских солдат. ВСУ захватили в плен значительное количество бойцов оккупационной армии. Вскоре государству придется думать о возможном создании спецлагерей для содержания таких арестантов.
Многие пленные, дозвонившись домой, доносят правду о реальной ситуации в Украине.
Некоторые призывают матерей обращаться к военному начальству, просят забрать их из плена. Также призывают выходить на улицы с протестами остановить войну.
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