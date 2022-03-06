Россияне начали выходить на митинги против войны, их разгоняют: видео

Всего с начала войны с Украиной в рф задержано 9015 человек.

К мирным акциям в поддержку Украины, которые проходят по всему миру, наконец-то начали присоединиться и жители россии. В некоторых городах рф, а именно в Томске, Омске и Екатеринбурге, сознательные и смелые россияне начали высказываться против войны, которую на территории украины развязал кровавый диктатор владимир путин. Однако увы, но жителям этих городов не дают возможности высказаться, вед росгвардия сразу разгоняет митингующих.

Антон Геращенко на своем телеграм-канале опубликовал несколько видео российских митингов, и того, как эти акции прекращаются. Также политик отметил, что на антивоенных акциях в рф только за 6 марта уже задержано уже более 543 человек в 21 городах.

К примеру на ролике из Томска видно, как много россиян собралось на местной площади и скандируют лозунг "Нет войне". Томские правозащитники пока не применяют насильственные меры к гражданам, чтобы остановить митинг, лишь один из них в громкоговоритель пытается рассказать о нововведенном властями россии законе, который предусматривает арест митингующих. Сделать ему это сложно, так как люди перекрикивают даже громкоговоритель.

В Екатеринбурге полиция повалила одного из участников протеста против войны в Украине в снег и начала бить дубинками. Журналистку, которая пыталась снять на видео эти действия, вытолкнули, заявив, что она "мешает сотрудникам полиции".

Антивоенная акция в Омске не успела начаться, как ее сразу разогнала росгвардия.

Ранее "Телеграф" писал, что в рф также проходят флешмобы в поддержку политики диктатора путина и военной агрессии россии по отношению к нашей стране. К примеру, к Казани на акцию поддержки рф вывели детей из хосписа, которых выстроили буквой Z.