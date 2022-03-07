"Я тебе угрожаю! Расправой!": противников войны с Украиной в россии жестко "прессуют" полицаи

В рф полицейские пытали девушку, прикрывшись путиным.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилась аудиозапись с разговором российских полицейских с девушкой, которая была задержана в ходе антивоенных митингов на территории россии.

Соответствующей записью поделился telegram-канал nexta_live.

По информации telegram-канала sotavision москвичку Александру Калужских в ходе антивоенных митингов доставили в столичное ОВД "Братеево", где сотрудники полиции избили ее, а также угрожали ей физической расправой. По словам Калужских, российские полицейские били ее по ногам, обзывали, хватали за волосы, а также бросали в стену ее телефон. При этом в кабинете присутствовали две женщины, которые просто смотрели на пытки. На записи, которой позже поделилась Александра, слышно, как один из сотрудников МВД рф угрожает девушке пытками электрическим током.

Читайте также: Категория Украина Зеленский уже получил две медали: детали Речь о медали Свободы Рональда Рейгана (США) и Ордене Белого Льва (Чехия).

"Диалог в одном из ОВД россии после антивоенных митингов", — гласит сообщение с диктофонной записью.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли детский садик в Харькове.