Укр

Россияне обрадовались, что квартиры в Москве взлетели в цене

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Россияне даже не проводят параллели между событиями Новость обновлена 08 марта 2022, 07:39
Россияне даже не проводят параллели между событиями

Цена в рублях растет

Война против Украины ведет российскую экономику к краху. Рубль не устает обновлять исторические максимумы, из-за чего повышаются стоимость всех товаров, однако россияне не понимают, в чем проблема и радуются подорожанию недвижимости.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пост Twitter-пользователя "Смерть неизбѣжна".

Юзер обратил внимание на публикации одной из московских блогерш в соцсети Instagram, где женщина искренне радуется росту стоимость квартир.

При этом нельзя не сказать, что они совсем уже не понимают происходящего.

"Первое. Как человек, которые инвестировал, мы рады. Это очень хорошая прибыль, — говорит россиянка. — Второе, как человек, который просто видит, что происходит с рынком я в шоке…"

Разумеется, что стремительный скачок цен на жилье в рф связан, в первую очередь, с абсолютным провалом рубля на финрынке. Накануне, 7 марта, российская нацвалюта перешла предел в 142 рубля за доллар.

Однако россияне продолжают не понимать, что хоть в рублях они и способны получить больше, то главное, чтобы в долларах меньше не осталось. Такую позицию, к слову, уже подняли на смех.

Напомним, что россия сейчас находится под огромным санкционным давлением. Её внутренний рынок покинули боле 200 различных мировых компаний и фирм. И на этом Украина останавливаться не собирается — Владимир Зеленский заранее призвал иностранных партнеров к ужесточению экономических ограничений.

Теги:
#Украина #Недвижимость #Доллар #Москва #Россия #Квартира #Война #Рубль
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